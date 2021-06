Meghan Markle, le "chiamate segrete" con Kate Middleton: all'insaputa di Harry, il tentativo (disperato) per rientrare nei reali

08 giugno 2021 a

Il Daily Mirror ha dedicato un titolo a Meghan Markle e Kate Middleton: tra le due sarebbero in corso “chiamate segrete” in un tentativo di tregua sulla faida della famiglia reale. I contatti sarebbero avvenuti ovviamente prima del parto della secondogenita, alla quale i duchi di Sussex hanno dato il nomignolo della regina Elisabetta: qualcuno li ha accusati di essere ruffiani e ipocriti, qualcun altro lo ha letto come un tentativo di provare a ricucire un minimo i rapporti con la casa reale, dopo lo strappo violento avvenuto con la Megxit e soprattutto con l’intervista di coppia rilasciata a Oprah Winfrey.

Pare che le telefonate tra Meghan e Kate siano avvenute dopo che i due ex reali hanno firmato dei contratti con Apple TV, che ha recentemente mandato in onda un’altra conversazione con Oprah del principe Harry, in cui si parla del suo stato di salute complesso dalla scomparsa della madre Diana in poi. Secondo il Daily Mirror, sarebbe stata la Markle a contattare la cognata nel tentativo di riportarla dalla sua parte e di farla intercedere presso la famiglia reale in suo nome.

Non sarà facile arrivare a una riconciliazione o almeno a una tregua, dato che dalle parti della casa reale si sono legati al dito le varie dichiarazioni pesanti del principe Harry. In particolare le ultime, in cui ha definito la famiglia alla stregua di uno zoo ed è stato molto pesante anche con il padre Carlo, che non lo avrebbe aiutato nei momenti più duri.

