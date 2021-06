Tuffo dalla scogliera alta 36 metri dritto sulla barca: morto sul colpo, un video terrificante

09 giugno 2021 a

Un video terrificante pubblicato sul Daily mail (clicca qui per guardarlo) e rilanciato da Dagospia mostra un uomo che si tuffa da una scogliera di 36 metri e precipita accidentalmente su una barca turistica rimanendo ucciso. Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma è saltato dal lato delle rocce Raouche a Beirut, in Libano, domenica scorsa. Il siriano non ha sentito le grida di avvertimento degli spettatori che lo avvisavano di una barca proprio sotto di lui. L'imbarcazione turistica era appena uscita da una sorta di galleria sotto la scogliera e l'uomo che si è poi lanciato evidentemente non l'aveva vista da quella altezza. Ad un certo punto si sentono dei rantoli quando l'uomo, proveniente dalla città di Hajin nella zona orientale della Siria, si scontra con la barca con un tonfo mostruoso.

L’uomo, che si è gettato da un'altezza di 36 metri, ha sbattuto la testa ed è morto all'istante. Nell'impatto è rimasto ferito anche il capitano della barca. Gli agenti della Protezione civile libanese hanno tirato fuori dall'acqua il corpo del giovane e lo hanno portato in ospedale, dove è stato ufficialmente dichiarato morto. Anche il capitano dell'imbarcazione è stato portato in un altro ospedale, dove è stato medicato per le ferite.

Buttarsi dalle rocce di Raouche è una moda tra i giovani della capitale libanese. Non è chiaro da quanto tempo la vittima fosse in Libano, ma la sua città natale in Siria è stata occupata dal gruppo dello Stato Islamico nel 2014.

