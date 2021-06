Kate Middleton, quella strana "intesa" con la moglie di Joe Biden: girano voci clamorose (su Meghan Markle)

12 giugno 2021 a

I tabloid britannici hanno parlato di “intesa immediata” tra Kate Middleton e Jill Biden, presenti insieme ai mariti al G7 in Cornovaglia. La moglie del principe William aveva già conosciuto due first lady americane, ovvero Michelle Obama e Melania Trump, ma con la consorte del nuovo presidente democratico sembra essere subito sbocciato un bel feeling.

Le due hanno visitato una scuola nella cittadina di Hayle, dove hanno tenuto un seminario sull’emancipazione delle donne e sull’importanza degli anni pre-scolastici per i bambini. Al di là degli impegni istituzionali, non sono mancati momenti più leggeri, come quelli immortalati dai fotografi in cui sono appare sorridenti e complici. Il buonumore di Kate Middleton non è stato guastato neanche da un giornalista che le ha chiesto una dichiarazione sulla nipote Lilibet Diana: “Non sono ancora riuscita a vederla. Le auguro il meglio, non vedo l’ora di conoscerla. Spero proprio accada presto”.

Una risposta diplomatica sulla figlia del principe Harry e di Meghan Markle, con i quali le tensioni restano alte. Si vocifera che Kate Middleton e Jill Biden abbiano discusso anche di questo: e chissà che la first lady americana non possa essere d’aiuto, dato che ha avuto modo di conoscere anche i duchi di Sussex. Che possa fare da mediatrice? Ce ne sarebbe davvero bisogno, dato che la questione si trascina da mesi senza giungere a un punto di incontro.

