Regina Elisabetta, indiscrezioni drammatiche sulla sua salute: "Sta per abdicare", ecco la condizione posta dalla sovrana

La regina Elisabetta ha dedicato quasi 70 anni alla corona inglese: quando ha ormai compiuto 95 anni, i tabloid britannici si interrogano sulle possibilità che la sovrana abdichi in favore del figlio Carlo, che aspetta da 68 anni il giorno in cui verrà proclamato re. In una biografia appena pubblicata da Matthew Dennison - autore già noto per un volume sulla regina Vittoria - e intitolata “The Queen”, si legge che la regina Elisabetta avrebbe confidato che potrebbe lasciare la corona soltanto per due precise ragioni.

“Nel nono decennio della sua vita - ha scritto Dennison - Elisabetta ha continuato a mantenere gli stessi principi. E alla cugina Margaret Rhodes disse che non avrebbe mai preso in considerazione l’abdicazione, a meno che non fosse colpita da Alzheimer o da un infarto”. A riguardo, stando alle indiscrezioni del Daily Star, sembrano concordare un po’ tutti gli esperti di famiglia reale. Tanto è vero che anche dopo la morte del principe Filippo di Edimburgo, avvenuta alla soglia dei cento anni lo scorso 9 aprile, sono tutti stati categorici nell’escludere che la sovrana avrebbe abdicato.

“Vi posso assicurare che Elisabetta non abdicherà mai - ha dichiarato lo storico reale Hugo Vickers - ci sono indicazioni che sia in ottima salute, e se la fortuna continuerà ad assisterla, continuerà ad essere regina per tutto il tempo che sarà possibile”. Insomma, il regno di Elisabetta finirà soltanto il giorno della sua morte, a questo punto.

