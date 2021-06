Meghan Markle e Harry due allocchi? "Così Oprah Winfrey li sta manovrando": una testimonianza clamorosa, a cosa sono ridotti

15 giugno 2021 a

Meghan Markle e il principe Harry sarebbero stati usati da Oprah Winfrey. Questa l'accusa lanciata direttamente da Thomas, il padre di Meghan, che ha sostenuto che la conduttrice americana si sia approfittata della coppia per poter creare nuovi programmi e contenuti televisivi. In una intervista rilasciata a 60 Minutes Australia, Thomas Markle ha raccontato di come, secondo lui, la coppia reale sia vivendo un periodo di debolezza e di estrema fragilità, visti anche i molteplici cambiamenti degli ultimi mesi.

L'ipotesi di Thomas, è che Oprah Winfrey abbia fatto leva proprio su questi momenti di difficoltà per i propri scopi di audience televisivi. "Ha sfruttato la debolezza di un uomo per convincerlo a dire cose che non andrebbero dette in tv", ha commentato il padre di Meghan. Secondo Thomas Markle, il genero non avrebbe dovuto affrontare delle questioni così delicate, di fronte alle telecamere: "Oprah non sarà d'accordo e potrebbe anche farmi causa, ma non mi interessa. Io penso che stia manovrando il principe".

Il padre dell'attrice ex duchessa di Sussex, spiega poi di non sentire più propria figlia da prima delle nozze reali. In conclusione d'intervista, Thomas spiega poi il motivo per cui ha deciso di rompere il silenzio: "Non cerco compassione - ha detto - racconto solo la realtà. Rischio di non incontrare mai i miei nipotini. Sono un bravo nonno e non perdo la speranza, anche se questa situazione mi fa molto male". Insomma, dopo la "Megxit", Harry e Meghan sembrano aver litigato con ogni parte della famiglia prima di andare in esilio negli Stati Uniti d'America. Sapranno ricucire i rapporti ormai strappati da tempo? Magari parlandone di persona e non sotto i riflettori di un qualche show televisivo.

