Kate Middleton, avete notato? Pesantissimo labiale al G7, "come ha chiamato il principe Carlo": sconcerto in UK

Emergono nuovi retroscena sulla partecipazione dei membri della famiglia reale agli eventi collaterali del G7. In particolare dai media britannici è emerso l’enorme grado di confidenza che Kate Middleton ha con il suocero, il principe Carlo: a lui si è rivolto in maniera molto affettuosa in Cornovaglia, salutandolo con un “ciao nonno, come stai?”. Non che la cosa stupisca i conoscitori delle usanze dei reali, che da sempre in privato si rivolgono tra di loro con dei nomignoli.

Ne è un esempio Lilibet, scelto da Harry e Meghan Markle per la loro secondogenita: era il soprannome con cui la regina Elisabetta veniva chiamata in intimità dal marito Filippo, venuto a mancare lo scorso aprile all’età di 99 anni. Famoso anche il nomignoli scelti da Carlo e Camilla quando erano amanti: lui era Fred, lui Gladys. E adesso si è scoperto che Kate Middleton si rivolge al suocero chiamandolo “nonno”. I duchi di Cambridge erano presenti con quelli di Cornovaglia al fianco della regina Elisabetta durante una visita all’Eden Project.

“Ciao nonno, come stai?”, avrebbe esclamato la Middleton una volta incontrato il principe Carlo. Un modo affettuoso si rivolgersi al futuro sovrano che confermerebbe gli ottimi rapporti tra la moglie di William e il suocero: tra l’altro Kate è da tempo indicata come colei che ha il delicatissimo compito di disinnescare le tensioni interne alla famiglia reale.

