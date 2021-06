Harry e Meghan Markle "continuano a prendere soldi": dalle casse del principe Carlo... i conti non tornano

24 giugno 2021 a

a

a

Meghan e Harry sono davvero economicamente indipendenti dalla Corona? Guardando l'ultimo bilancio reale non sembrerebbe affatto: pare che dalle casse del principe Carlo siano usciti - fino all'estate scorsa - oltre cinque milioni di euro per sostenere i suoi due figli, William e Harry, e le loro rispettive famiglie. Non si è fatta attendere, allora, la replica di giornali e tabloid. "Harry, durante l’intervista a Oprah Winfrey, ha affermato che la Corona gli aveva letteralmente tagliato i fondi nel primo trimestre del 2020", ha attaccato il Daily Mail.

"Bullizzati fino alle lacrime". Dieci teste contro Meghan Markle: l'accusa, peggio degli schiavi

"Harry ha detto pure che lui e Meghan vivevano con l’eredità di Lady Diana - ha continuato il giornale inglese -. In realtà, nonostante si fossero dimessi a marzo da membri senior della famiglia reale, hanno continuato a ricevere denaro proveniente dal reddito del Ducato di Cornovaglia di Carlo". E non è tutto. Il tabloid ha riportato anche la testimonianza di un portavoce di Clarence House, l'ufficio privato del Principe di Galles: "Quando Harry ha annunciato che si sarebbe allontanano dalla Corona, ha subito specificato che avrebbe lavorato per acquisire quanto prima un’autonomia economica. Proprio in quel periodo, Carlo ha stanziato una somma consistente per sostenerlo in questa transizione. Un finanziamento che è cessato definitivamente nell’estate del 2020".

Principe Harry "in arrivo a Londra"? Umiliato dal principe Carlo: la scelta del padre, mai così estremo

Il duca di Sussex, insieme a sua moglie, avrebbe insomma detto una bugia durante l'intervista scandalo di qualche mese fa. Intervista nella quale furono lanciate numerose e pesanti accuse proprio contro la famiglia reale. Meghan e Harry, quindi, non hanno raggiunto un'indipendenza finanziaria subito dopo la Megxit. Ci è voluto un po' di tempo. In particolare, è stato solo dopo il trasferimento negli Usa che i Sussex sono riusciti a firmare ricchi contratti con Netflix e con Spotify. "La coppia ha raggiunto con successo l’indipendenza finanziaria - ha concluso la fonte di Palazzo -. La discrepanza con le affermazioni di Harry? Io posso solo parlare dei fatti".

"Suo figlio non lo sarà mai". Meghan Markle, dal suocero lo sfregio definitivo: Harry furioso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.