Fungo verde, l'infezione che colpisce i malati di Covid: sangue dal naso e collasso respiratorio, l'ultimo orrore

Non solo Covid e varianti. In India c'è un'altra pandemia che adesso preoccupa: si tratta dell'infezione da fungo verde che colpisce soprattutto i malati di coronavirus o chi è appena guarito dalla malattia. Chiamata tecnicamente Aspergillosi, è causata da un tipo di muffa che colpisce il sistema respiratorio. La muffa in questione, l'aspergillus, è ovunque, sia nei luoghi chiusi che in quelli esterni. Alcuni dei ceppi possono causare malattie gravi, soprattutto quando le persone hanno un sistema immunitario indebolito, per esempio dopo aver avuto il Covid.

Il fungo verde causa perdite di sangue dal naso, febbre molto alta e perdita di peso. Stando ai quotidiani indiani, avrebbe colpito di recente un uomo di 34 anni guarito dal Covid 19, che poi è stato immediatamente trasferito in un ospedale di Mumbai per ricevere tutte le cure necessarie. Prima del fungo verde, però, l'India ha fatto e continua a fare i conti anche con un altro tipo di fungo, quello nero: l'infezione si chiama mucormicosi e ha già fatto più di 2.100 vittime. Si tratta di una malattia che colpisce i diabetici e chi fa un uso importante di steroidi. I sintomi possono essere sangue dal naso, occhio gonfio, vista appannata e qualche chiazza scura attorno al naso, indice di necrosi.

Adesso il fungo verde, che secondo gli esperti potrebbe triplicare il rischio di morte in alcuni pazienti ad alto rischio. Gli scienziati che studiano la malattia funginea presso l'Institute of Medical Education and Research, in India, hanno anche scoperto che il rischio di morire di CAPA (aspergillosi polmonare associata a Covid-19) è 2,8 volte superiore nei pazienti gravemente malati di coronavirus. "I pazienti con CAPA hanno un'alta probabilità di mortalità e la diagnosi precoce con una terapia tempestiva deve essere garantita per gestire in modo ottimale questi pazienti", hanno spiegato.

