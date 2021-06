Principe Harry a Londra? "Come la hanno fotografata": spunta questo scatto della Regina Elisabetta, ora si capisce tutto

26 giugno 2021 a

Harry è arrivato a Londra per l'inaugurazione della statua dedicata alla madre, Lady Diana, che il primo luglio avrebbe compiuto 60 anni. Il duca di Sussex è tornato nel Regno Unito da solo, senza la moglie Meghan e senza i suoi due figli, Archie e Lilibet Diana, nata lo scorso 4 giugno. Stando alla ricostruzione del Daily Mirror, il figlio di Carlo e Diana, dopo l'atterraggio a Heathrow, sarebbe salito su un van scuro per poi essere portato a Frogmore Cottage, dove trascorrerà cinque giorni di quarantena, come previsto dalle norme anti-coronavirus vigenti nel Regno Unito.

Stando al Sun, però, Harry avrebbe già ricevuto la visita a sorpresa della nonna, la Regina Elisabetta, che è stata immortalata proprio mentre si dirigeva verso Frogmore pochi minuti dopo l’arrivo del nipote. Non si sa con certezza se i due si siano incontrati di persona e se con loro ci fosse qualche altro membro della Royal Family. Di certo, però, nonna e nipote avranno molto di cui parlare. L'ultima volta che si sono visti, al funerale del principe Filippo lo scorso aprile, i due non hanno avuto molto tempo a disposizione.

Second alcune voci di Palazzo, la Sovrana vorrebbe fare da mediatrice tra Harry e il fratello William. Pare, infatti, che Elisabetta sia molto preoccupata per lo strappo che si è creato tra i suoi due nipoti. William e Harry, comunque, avranno l'occasione di vedersi di nuovo proprio all'evento in onore di mamma Diana. La statua sarà installata a Sunken Garden, dentro Kensington Palace, alla presenza di uno ristretto numero di invitati.

