Imran Khan: “Donne stuprate? La colpa è loro”: ecco chi è quest'uomo, ora si capisce tutto

Imran Khan è il primo ministro del Pakistan che sta facendo clamore sui media internazionali per alcune dichiarazioni sulle donne e sugli stupri semplicemente inaccettabili per chi fa parte di una società civile. Il suo paese è attraversato da un’ondata di violenze sessuali, ma il premier non sembra particolarmente preoccupato: “Se indossi vestiti succinti questo avrà un effetto sugli uomini, a meno che non siano robot. È buon senso”.

Ma un giornalista australiano ha continuato a incalzarlo: “Questo può provocare davvero atti di violenza sessuale?”. Il primo ministro pakistano non si è mosso di un millimetro dal suo punto di vista: “Dipende dalla società in cui vivi. In una società in cui le persone non hanno mai visto cose del genere avrà un effetto. Se cresci in una società come la tua, forse no”. Tali dichiarazioni hanno suscitato la reazione sdegnata dei gruppi che difendono i diritti delle donne: ben 16 organizzazioni hanno chiesto a Khan di scusarsi.

Ma lui non lo ha fatto, anzi ha fatto puntualizzare al suo governo che le sue parole erano state distorte. Sarà, ma il premier è recidivo sull’argomento. Lo scorso aprile aveva fatto scalpore per altre dichiarazioni sull’abbigliamento femminile: “Se nella nostra religione esiste il concetto di velo, dietro c’è una filosofia ed è quella di salvare il sistema familiare e proteggere la società”.

