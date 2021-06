Kim Jong Un, inquietante foto in pubblico: magro ed emaciato. Ecco com'è ridotto: il sospetto sul nucleare

28 giugno 2021 a

C'è molta apprensione in Corea del Nord per le condizioni di salute di Kim Jong Un. La televisione statale Kctv ha recentemente mandato in onda un'intervista a un cittadino che esprimeva preoccupazione per un Kim Jong-un "emaciato", dall'aspetto più magro, alimentando le speculazioni secondo cui il leader della Repubblica Popolare Democratica di Corea abbia perso peso in modo significativo. "Alla gente si è spezzato il cuore nel vedere il rispettato segretario generale sembrare più emaciato", ha detto un residente nordcoreano durante un'intervista con la televisione centrale coreana venerdì, come riporta l'agenzia Yonhap. "Tutti dicono di essere commossi fino alle lacrime", ha aggiunto il residente. Un notiziario in precedenza aveva affermato che Kim sembrava aver perso una "significativa quantità di peso" sulla base di quanto fosse stato stretto il suo cinturino da polso.

L'ultima volta che erano circolati rumors sulle condizioni di salute di Kim Jong Un era stato perché il leader nordcoreano camminava con un bastone, era mancato a un anniversario di Stato importante e ansimava per respirare. Adesso il dittatore 37enne affronta nuove speculazioni sulla sua salute perché, in immagini diffuse dai media di Stato, appare molto più magro del solito. Le condizioni di salute di Kim sono una questione di interesse globale perché non ha consacrato pubblicamente un successore per controllare il programma nucleare del Paese nel caso in cui lui non dovesse più essere in grado di farlo.

Intanto, nel Paese, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha avvertito di possibili carenze di cibo e ha invitato il Paese a prepararsi a ulteriori restrizioni contro il Covid-19. Secondo i media ufficiali della Corea del Nord, Kim ha anche chiesto discussioni sulla "attuale situazione internazionale" parlando all'apertura di una conferenza politica. Su questo punto non sono stati forniti dettagli, ma Pyongyang ignora gli inviti alla ripresa dei negoziati sul nucleare con gli Usa, che sono in stallo da due anni.

