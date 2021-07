Coronavirus, la denuncia in Ohio di una madre: "Mia figlia 12enne sulla sedia a rotelle dopo il vaccino Pfizer"

03 luglio 2021 a

a

a

Maddie de Garay, una ragazzina di 12 anni dell'Ohio, sarebbe finita in gravi condizioni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer, lo scorso 20 gennaio. La ragazzina era volontaria nell'ambito della sperimentazione per la sua fascia d'età. Lo rivela la madre che denuncia come il vaccino avrebbe fatto finire sua figlia su una sedia a rotelle e di averla ridotta in fin di vita Stephanie De Garay, mamma di Maddy, ha detto che, "l'unica diagnosi che abbiamo ottenuto per lei è che si tratta di un disturbo da sintomi neurologici funzionali, che stanno attribuendo all'ansia, ma ironicamente, non aveva ansia prima del vaccino. I genitori di Maddy si erano dichiarati sostenitori della scienza.

"Sembra che il mio cuore mi venga strappato dal collo", ha raccontato la donna rivelando le parole della figlia dopo i primi sintomi avvertiti. Tra gli ulteriori sintomi descritti ci sono gastroparesi, nausea, vomito, pressione sanguigna irregolare, frequenza cardiaca e perdita di memoria. "Non riesce ancora a digerire il cibo. Ha un tubo per nutrirsi. Lei non poteva camminare a un certo punto, poi poteva... non capisco perché i medici non stiano esaminando il perché ora è tornata su una sedia a rotelle e non riesce a tenere il collo alto. Il suo il collo si tira indietro", ha spiegato la signora de Garay.

"La risposta ad una persona che sta conducendo la sperimentazione del vaccino è stata agghiacciante. Volevamo sapere quali sintomi sono stati segnalati e non siamo riusciti nemmeno a ottenere una risposta su questo. Ma dopo la madre di Maddie, nonostante quel che è successo, ha detto di essere ancora "a favore del vaccino e fiduciosa nella scienza".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.