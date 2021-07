Variante Delta, Boris Johnson riapre tutto dal 19 luglio: addio mascherina e distanziamento, lezione o azzardo?

05 luglio 2021 a

La variante Delta non preoccupa il Regno Unito che annuncia il "liberi tutti". Boris Johnson nel pomeriggio del 5 luglio annuncerà l'abolizione di tutte le restrizioni contro il coronavirus a partire dal 19 del mese. Da quella data non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina nei negozi e sui mezzi pubblici, sparirà la regola sul distanziamento sociale e cadrà la raccomandazione di lavorare da casa. Il tutto con il solo obiettivo di "restaurare le libertà del popolo". Una decisione, quella del premier inglese, in netta contrapposizione con i numeri di contagi registrati fino ad ora.

La Gran Bretagna ha infatti sì vissuto un picco legato al ceppo indiano, ma vanta l’86 per cento della popolazione vaccinata almeno con una dose. D'ora in poi dunque toccherà al "buon senso". In ogni caso le protezioni personali resteranno in uso solo negli ospedali e nei presidi sanitari, ma potrebbero essere incoraggiate anche sulla metropolitana di Londra. Non è un ordine neppure il lavoro in ufficio, il consiglio ufficiale del governo è semplicemente "lavorare da casa quando possibile".

Il ritorno alla libertà era stato programmato per lo scorso 21 giugno, ma la variante Delta aveva costretto BoJo a rimandare le riaperture al 19 luglio, appunto. Poco prima lo stesso Matteo Bassetti aveva citato i numeri del Public Health England, evidenziando che "non c'è nessun aumento dei ricoveri in ospedale e dei decessi. Aumentano i contagi ma in ospedale non ci va nessuno grazie ai vaccini". Un esempio, secondo l'esperto, che dovrebbe seguire anche l'Italia nella speranza di far tornare a respirare le moltissime attività ancora oggi chiuse.

