Euro 2020, ecco il video dell'invasione di campo censurata: il torero ne stende 5, caos a Wembley

12 luglio 2021 a

a

a

Nessuno dei telespettatori da casa ha visto quanto accaduto, ma al minuto 87' di Italia-Inghilterra la partita è stata interrotta. L'arbitro Kuipers, nel bel mezzo della finalissima degli Europei a Wembley, ha preso il pallone in mano e fermato il gioco. Il motivo? Un'invasione di campo. Un ragazzo a petto nudo ha infatti scavalcato la recinzione che divide il pubblico dai giocatori, fino ad arrivare a sfiorare il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma. Ci sono voluti ben quattro steward per fermare e braccare l'uomo.

Dramma in tribuna per Kate Middleton e William: prima così. E poi... com'è ridotto il piccolo George | Guarda

Momenti non trasmessi in televisione, per evitare di dare rilevanza al folle gesto. In ogni caso così facendo i giocatori di entrambe le squadre hanno potuto prendersi una breve pausa e riprendere fiato prima dei supplementari e dei rigori. Proprio questi ultimi, dopo una sofferta partita, hanno permesso alla Nazionale italiana di portare a casa la vittoria agli Europei.

"Come la grande Sabrina Ferilli". Lingerie da urlo, Emma Marrone si spoglia per gli Azzurri | Guarda

"Le lacrime sono per l’emozione nel veder gioire i ragazzi, dopo 50 giorni duri in cui siamo stati sempre bene insieme - sono state le prime parole del ct Roberto Mancini -. È merito dei ragazzi che hanno fatto un campionato d’Europa straordinario, nell’aver cementato questo gruppo hanno dimostrato di essere ragazzi per bene. Saranno legati per sempre tra di loro per questa serata". E ancora: "Sono felice perché la squadra ha giocato bene e ha meritato la vittoria. È vero che il gol all’inizio ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo dominato e pareggiato. Meritavamo di chiuderla prima e non ai rigori". Stesso discorso per l'Inghilterra, che ha dato all'allenatore e agli azzurri filo da torcere.

"Io intanto vinco, attaccatevi al ca***". Dopo il trionfo, il brutale sfogo di Ciro Immobile: rosiconi muti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.