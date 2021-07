Euro 2020, il più fesso di tutti: cosa si è tatuato (giovedì) questo tizio, zimbello di tutta Inghilterra

12 luglio 2021 a

Non ci sono dubbi, il premio "Fesso di Euro 2020" se lo aggiudica e con incolmabile distacco Lewis Holden, pittoresco personaggio di 26 anni, di Oldham, il quale promise a un suo amico: "Se l'Inghilterra vince gli Europei di calcio, mi tatuo sulla gamba la coppa con la scritta Euro 2020, vittoria dell'Inghilterra, Football's coming home", ossia il motto con cui i britannici si sono caricati, salvo poi capitolare in finale contro gli Azzurri di Roberto Mancini.

Fesso perché? Presto detto. Mister Holden ha deciso di accorciare i tempi e dopo una serata al pub, sbronzo marcio, ha deciso di anticipare i piani: "Mi faccio il tatuaggio subito, prima della partita". E così ha fatto. Ed eccolo, giovedì mattina, fiero mentre mostrava il tatuaggio celebrativo sulla gamba con tanto di "Football's coming home!". Ma niente da fare: a casa non ci è tornato. Abbiamo vinto noi.

E il super-fesso Lewis Holden si ritrova così con un vistosissimo tatuaggio celebrativo di una vittoria che semplicemente non c'è mai stata. Scontate le ironie sui social, oltre agli strali di chi lo accusa di aver portato sfortuna ai Tre Leoni. Già, "Football is coming Rome". La coppa è a casa nostra. E a Lewis resta l'onore delle cronache, con tutti i tabloid inglesi scatenati nel prenderlo per i fondelli...

