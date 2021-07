Emmanuel Macron, pugno di ferro: obbligo vaccinale e record di prenotazioni in Francia

13 luglio 2021 a

Misure estreme per combattere la variante Delta. Emmanuel Macron ha deciso di obbligare il personale sanitario a vaccinarsi contro il coronavirus dal prossimo settembre e di mostrare il pass sanitario esteso già da inizio agosto per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche della Francia. L'annuncio ha avuto un effetto strabiliante portando in Francia un boom di prenotazioni: "Ieri sera c'è stata un'affluenza record a seguito degli annunci del presidente".

Il primo ministro francese aveva avvisato che "la vaccinazione sarà resa obbligatoria" per tutti coloro che sono a contatto con le persone fragili e questo obbligo riguarderà "il personale sanitario e non sanitario di ospedali, cliniche, case di cura, strutture per persone in situazione di handicap, tutti i professionisti o i volontari che lavorano a contatto con le persone fragili, anche a domicilio". Nel mirino, dunque, il ceppo indiano del Covid: "Più ci vaccineremo - aveva aggiunto - meno spazio lasceremo al virus per diffondersi, più eviteremo i ricoveri".

Per Macron si tratta di "una nuova gara di velocità che viene avviata". Ma se la vaccinazione non aumenterà, bisognerà "porsi la questione della vaccinazione obbligatoria per tutti i francesi", aveva avvertito ricordando che l'unica strada percorribile per combattere il virus è la vaccinazione. "Con la variante Delta vediamo un aumento dei contagi in tutto il mondo - aveva concluso il presidente francese - perché è una variante tre volte più contagiosa. In Francia la situazione è al momento sotto controllo, siamo sotto i 2.000 nuovi casi al giorno da settimane e i ricoveri e i decessi sono al livello più basso da un anno, ma se non agiamo subito ci sarà un incremento dei casi e dei ricoveri in agosto".

