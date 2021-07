Brasile, ubriaco fa la pipì in mare e viene divorato sotto gli occhi degli amici: tragico errore, cosa lo ha ucciso

17 luglio 2021 a

Marcelo Rocha Santos, è stato attaccato e ucciso da uno squalo sotto gli occhi degli amici. La tragedia si è consumato sulla spiaggia di Piedade a Jaboatao dos Guarapes, in Brasile, proprio dove erano stati segnalati già 12 attacchi da parte degli squali. Santos aveva bevuto molto e aveva pensato di fare la pipì nell'oceano anche per stare lontano da sguardi indiscreti. Ma una volta entrato in mare è stato attaccato dallo squalo, che lo ha morso a una mano e a una gamba.

Lo squalo lo ha dilaniato e anche il bagnino che si trovava sulla spiaggia non ha potuto fare nulla per evitare il peggio. Un amico lo ha visto agitarsi, poi ha notato che nell’acqua c’era tanto sangue. L’uomo è stato soccorso dai sanitari giunti con un’ambulanza in spiaggia e trasportato all’ospedale di Recife, dove è stato dichiarato morto. Sotto shock gli amici che erano con lui.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. La vittima e i suoi amici avevano pensato di trascorrere insieme una giornata in spiaggia a divertirsi. Tutto sembrava andare per il meglio fino a quando lo squalo lo ha attaccato senza lasciargli scampo.

Un amico della vittima, Edriano Gomes, ha dichiarato alla stampa locale che l’uomo è entrato in acqua quando il cielo era diventato nuvoloso e il mare si stava agitando. Queste condizioni, forse, hanno impedito a Marcelo di accorgersi del pericolo.

Un altro amico ha, invece, dichiarato di essersi recato in acqua insieme all'uomo per lo stesso tipo di urgenza, ma di essere riuscito a scampare all'attacco mortale, uscendone illeso. Sono stati gli amici a riportare a riva l'uomo in attesa dei soccorsi, che però non sono bastati a salvargli la vita.

