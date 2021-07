Variante Delta, il ministro della Salute inglese positivo e sintomatico: era vaccinato con due dosi, allarme in Europa

17 luglio 2021 a

Il ministro della Salute britannico Sajid Javid ha annunciato con un video su Twitter di essere stato contagiato dal coronavirus nonostante si sia già sottoposto alla doppia vaccinazione e sia, sulla carta, immune al Covid. È evidentemente l'effetto della Variante Delta, ormai dominante in Gran Bretagna (presto lo sarà anche nel resto d'Europa e nel mondo), molto più contagiosa e in grado di "bucare" le difese del vaccino, come ammesso nelle scorse ore anche dal premier israeliano Naftali Bennett.

"Questa mattina sono risultato positivo al Covid - ha dichiarato Javid sui social - ma per fortuna i miei sintomi non sono gravi. Per piacere, fatevi vaccinare se non l'avete già fatto". Un appello fondamentale, visto che tra poche ore, il 19 luglio, il Paese riaprirà totalmente, togliendo ogni limitazione a attività, negozi, locali ed eventi pubblici. "Siate prudenti", è stata la raccomandazione del criticatissimo premier Boris Johnson, deciso a non arretrare di un centimetro sulla linea delle riaperture nonostante i dati degli ultimi bollettini (51.870 contagi nelle ultime 24 ore, 63 morti e +57% di decessi in una settimana) a detta di molti esperti rappresentino un campanello d'allarme per le prossime settimane.

Javid era tornato a collaborare a stretto contatto con Johnson meno di un mese fa, chiamato a sostituire il suo predecessore Matt Hancock travolto da uno scandalo a luci rosse perché ripreso in un video a baciare la sua consigliera ed ex lobbista Gina Coladangelo. L'attuale ministro in carica ha ammesso di essersi sentito un po' "intontito" la scorsa notte e di aver deciso per questo di sottpori al tampone. Ora è in autoisolamento a casa, insieme alla famiglia.

