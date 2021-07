Harry e Meghan, addio tregua con la Corona: una bomba sulla Regina Elisabetta e Kate Middleton, a ottobre salta la Gran Bretagna?

20 luglio 2021 a

Da Harry e Meghan Markle l'assalto finale alla Corona. E questa volta non se l'aspettavano neanche a Buckingham Palace. Il duca di Sussex, secondogenito di Carlo e Diana e fratello dell'erede al trono William, ha pronto "il libro più esplosivo del decennio", come l'hanno definito a Londra. Un memoriale, una autobiografia che verrà pubblicata a ottobre in Gran Bretagna e negli Stati Uniti (il Paese della consorte e dove la coppia vive da un anno) e in cui il rampollo svelerà i segreti più pesanti della sua vita, della sua educazione e del suo matrimonio.

Chi pensava a una tregua reale in nome di Lilibet, la seconda figlia di Harry e Meghan che porta il nomignolo affettuoso della Regina Elisabetta, rischia di aver sbagliato previsione. Secondo gli esperti di retroscena, si rischia una nuova bufera in grado di oscurare anche le rivelazioni concesse dai Duchi a Oprah Winfrey a inizio 2021, di fatto l'intervista che ha fatto esplodere la Famiglia reale britannica. "L'ho scritto non come il principe che sono nato ma come l'uomo che sono diventato... sono eccitato dal fatto che la gente possa leggere un resoconto di prima mano della mia vita che è accurato e pienamente veritiero", è la presentazione di Harry, che ha scritto il memoriale a quattro mani insieme al giornalista premio Pulitzer J. R. Moehringer (l'uomo dietro l'autobiografia-capolavoro del tennista Andrè Agassi)."A quanto pare - spiega il Corriere della Sera -, la pubblicazione era prevista originariamente per agosto, ma poi è stata fatta slittare, anche se la bozza finale è già pronta".

L'editore, la Penguin Random House, ha definito il libro "un memoriale intimo e di cuore da parte di una delle figure più affascinanti e influenti del nostro tempo". Harry "condividerà, per la prima volta, il racconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a formarlo" in un "un onesto e accattivante ritratto personale". Tanti auguri, soprattutto alla nonna e alla cognata, Kate Middleton.

