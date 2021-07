Variante Delta, impennata di contagi in Francia: "Siamo già entrati nella quarta ondata". Incubo anche in Italia?

20 luglio 2021 a

Boom di contagi, la Francia è entrata ufficialmente "nella quarta ondata" di infezioni da coronavirus, che questa volta è "più veloce e con una curva più ripida di tutte le precedenti". L'allarme arriva dal portavoce del governo di Parigi, Gabriel Attal, secondo il quale in una settimana il tasso di incidenza è aumentato "di quasi il 125%", con la variante Delta responsabile dell'80 per cento dei nuovi contagi.

Il Consiglio di Stato francese ha varato ieri sera 19 luglio il disegno di legge governativo per la proroga del pass sanitario obbligatorio da domani 21 luglio in tutti i luoghi di svago con oltre 50 persone presenti, mentre da agosto entrerà in vigore per caffè, bar, ristoranti, centri commerciali, ospedali e case di riposo.

I dati della Francia spaventano l'Italia. Da noi il tasso di positività infatti è salito dall'1,9 al 2,3 per cento e i nostri esperti sono in allarme. Anche perché uno studio sulla variante Delta nel Guandong in Cina ha rivelato che le persone contagiate da questa mutazione hanno una carica virale di 1.260 volte superiore rispetto agli altri ceppi, rivela La Stampa.

A preoccupare gli scienziati ci sono due elementi. Il primo è che i vaccini potrebbero non proteggere totalmente gli over 80 sottoposti a doppia dose. Il secondo riguarda le nuove e numerose mutazioni in arrivo, che possono essere causate sia dagli errori che il virus commette nel replicarsi quando circola liberamente, sia dalla campagna di vaccinazione stessa, perché il Covid tende a modificarsi quando incontra un muro.

