Cuore, la scoperta sconvolgente di una 19enne in questa radiografia: "Ero scioccata, non ci credevo"

Una scoperta sconvolgente quella di Claire Mack. La 19enne di Chicago si è recata dal medico per una tosse persistente, quando ha scoperto di avere il cuore nella "parte sbagliata del petto". A raccontare la particolare storia è stata la diretta interessata che ha condiviso con gli amici di TikTok l'accaduto, condividendo anche le radiografie della sua destrocardia. Tutto ha avuto inizio dopo che il medico le ha prescritto una radiografia dopo averle diagnosticato una polmonite. Da qui infatti la rivelazione: una posizione "anomala" del cuore.

"Lavoro nella vita notturna, quindi sono esposta a molti raffreddori, e ne ho preso uno brutto con le nuove aperture di due mesi e mezzo fa - ha raccontato la 19enne incredula -. È stato persistente e duraturo anche con farmaci. Sono andato al pronto soccorso alla fine di giugno perché avevo bisogno di un'iniezione contro il tetano dopo essermi tagliato sul filo spinato, e ho deciso di farmi controllare anche la tosse". Ed ecco la sorpresa: "Continuavo a dire "cosa, dici sul serio?". Onestamente ero scioccata ed estremamente confusa su come non lo avessi saputo fino a 19 anni".

Nulla di grave comunque, visto che la destrocardia altro non è che una malformazione congenita per cui il cuore è puntato verso il lato destro del torace invece che verso sinistra. Certo è che la condizione è alquanto rara visto che colpisce meno dell'1 per cento della popolazione.

