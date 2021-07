Aereo Ryanair da Alicante a Liverpool, "mai accaduto in 15 anni". Lo sconcerto della hostess: cos'è successo a questa passeggera

22 luglio 2021 a

Mai accaduto i 15 anni di carriera. Nadina Liu, 28 anni, si è imbarcata per il volo Ryanair da Alicante a Liverpool e ha provato l'ebrezza di volare in prima classe, da star. Motivo? L'aereo era completamente vuoto a causa del Coronavirus e delle nuove restrizioni, quarantena ai viaggiatori in arrivo compresa. Alla porta d’imbarco la ragazza ha confessato una sottile inquietudine, spiega il tabloid britannico Daily Mail, non notando il consueto affollamento. Tanto da chiedere al personale presente se fosse nel posto giusto per raggiungere il John Lennon Airport della città inglese. "Sì, e lei sarà l’unica passeggera dell’aereo", la spiazzante risposta degli addetti.

In vacanza in Spagna con due amici, Nadina ha così potuto sedersi nell'aereo "tutto suo", con hostess e steward versione "maggiordomi" e a sua completa disposizione per le due ore e mezza di viaggio, e alla modica cifra di 50 euro. Un'esperienza indimenticabile, anche perché di spazio per allungarsi e stiracchiarsi, con 188 seggiolini vuoti, ce n'era in abbondanza. "Mi sembrava di essere su un jet privato anche se in realtà non ci sono mai stata", ha confessato candidamente la fortunata Nadina, che vive a Litherland, Merseyside con il marito Martin e due figli piccoli.

"Sono andata in vacanza con gli amici solo che loro avevano prenotato per dieci giorni, io per 5. Lavoro da casa, non è un problema la quarantena per me". "Il volo - ha concluso - è stato incredibile: una hostess mi ha detto che in 15 anni con Ryanair era la prima volta che volava con un solo passeggero". In fondo, anche la pandemia ha i suoi (rarissimi e molto relativi) lati positivi.

