Harry, pesante rivelazione del criminologo: "C'è scritto che il vero padre non è Carlo". Spunta il test del Dna

"Sul viso di Harry c’è scritto che il vero padre non è Carlo”: a parlare è il criminologo Ezio Denti, che si è interessato al dilemma sul duca di Sussex, il quale secondo alcune voci sarebbe figlio del maggiore James Hewitt, con cui Lady Diana ebbe una storia d’amore altalenante dal 1986 al 1991. Da dove nasce questo gossip che coinvolge Harry? Da una presunta somiglianza tra lui e il maggiore il quale, però, ha sempre negato tutto: “La mia relazione con Diana cominciò due anni dopo la nascita di Harry, ma quel povero ragazzo è sempre stato tormentato da questa menzogna diffusa dai media”.

Anni fa le voci su una presunta paternità di Hewitt divennero così pressanti che Buckingham Palace avrebbe ordinato un test del Dna. Il risultato non venne reso pubblico, ma il Palazzo avrebbe confermato che il principe Harry è figlio dell’erede al trono. Il criminologo Denti ha studiato il caso, applicando le regole della perizia biometrica ai volti di Harry e di Hewitt.

A indagine conclusa l’esperto ha dichiarato a Nuovo: “Sul viso di Harry c’è scritto che il vero padre non è Carlo. Questo tipo di esame ha un’elevata attendibilità e può avere valore legale: il software analizza 80 punti nodali sui volti e li metti a confronto. Di più preciso c’è solo il test del Dna”. In realtà, se Buckingham Palace volesse davvero mettere a tacere questo gossip una volta per tutte, forse dovrebbe rendere pubblico il risultato del test.

