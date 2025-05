L'Onu smentisce la sinistra e Montanari su Gaza

La propaganda anti Israele e pro Gaza della sinistra italiana, con la lenzuolata di ieri, ha toccato uno dei punti più bassi di sempre. Non fosse altro che essa è partita da una notizia falsa, usata senza le necessarie verifiche. Certo, questo non toglie nulla alla drammatica situazione che si sta vivendo in Medioriente, ma la dice lunga sul carico politico che la sinistra sta mettendo su questa vicenda. Partiamo dall’antefatto. Dopo giorni nei quali Israele aveva chiuso all’invio di aiuti umanitari, nei giorni scorsi sono partiti i primi camion dell’Onu carichi di aiuti. Sul web sono girate alcune fotografie delle operazioni di carico dei convogli. In una di essere si vedono sacchetti bianchi, ma non si capisce di cosa si tratti. Ma a sinistra c’è sempre quello che ne sa più degli altri, e allora ecco spuntare un video del rettore-militante Tomaso Montanari che, con faccia contrita e voce sommessa, spiega: «Dei 5 camion che Israele ha permesso di entrare a Gaza il 19 maggio, 2 contenevano sudari in cui avvolgere i corpi vittime del genocidio di Israele». Poi lancia l’idea: «Il 24 maggio esponiamo un sudario, un telo, un lenzuolo, qualcosa di bianco. Serve a prendere la parola e a far sentire un peso crescente sulla coscienza di chi ci governa». Ripetiamo, senza nulla togliere alla drammaticità della situazione, quella da cui parte Montanari è una fake news. A dirlo è Stéphane Dujarric, un nome che ai più non dirà nulla, ma che di mestiere fa il portavoce delle Nazioni Unite e che lo scorso 21 maggio aveva già smentito la notizia dei sudari entrati a Gaza. Lo aveva fatto rispondendo a una domanda postagli da Mounira Elsamra, giornalista della tv americana CNN (la trascrizione dell’intera conferenza stampa è facilmente reperibile sul sito delle Nazioni Unite alla sezione stampa, ndr): «Sono Mounira della CNN. Volevo chiedere: stanno circolando sui social media delle foto di due camion che vengono riempiti con sudari. Potete confermare che due degli otto camion trasportano esclusivamente sudari?» Risponde il portavoce: «No. Posso dirvi che non... le Nazioni Unite non hanno portato alcun sudario a Gaza». Parole chiare, che non necessitano di troppi commenti. L’occasione però era troppo ghiotta e la sinistra l’ha colta al balzo.

Così da Trento a Isernia e anche più giù, sono stati oltre 200 i Comuni che hanno aderito alla campagna lanciata da Montanari. A Roma la protesta ha avuto luogo in piazza Vittorio, a Firenze un lenzuolo bianco è spuntato da Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione, così come da una finestra degli uffici del Pd al Pirellone a Milano. Un’azione replicata anche dal Comune di Milano. Il capoluogo lombardo è stato sede anche di una polemica piuttosto dura con la Comunità ebraica. «Con questa iniziativa registro che Sala non vuole più essere il sindaco di tutti, ma solo di una parte della città», ha spiegato Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano. Uno sfogo che ha origini lontane, che risalgono alla tragica vicenda dei fratellini israeliani Bibas, di quattro mesi e otto anni, presi come ostaggi nel raid del 7 ottobre e restituiti cadaveri al padre, l’unico sopravvissuto della famiglia. Allora la Comunità ebraica chiese di illuminare Palazzo Marino, sede del Comune, di arancione, ricevendone un “no” secco da Sala e dalla sua amministrazione.

Montanari e i lenzuolisti sono comunque in buona compagnia. Nel giorno in cui a Lecco è stato arrestato uno studente universitario di origini egiziane, con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, l’esponente di Avs Elisabetta Piccolotti, lancia l’idea di aumentare il numero di borse di studio per studenti palestinesi: «Il governo e le istituzioni europee devono potenziare le borse di studio per i palestinesi promosse dalle università italiane».

