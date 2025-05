Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference

La Juventus supera 3-2 il Venezia nel match valido per la 38/a e ultima giornata di Serie A e si qualifica per la prossima edizione della Champions League, chiudendo il campionato al quarto posto. Decisivo il rigore trasformato da Locatelli al 28' della ripresa. La Roma vince 2-0 in casa del Torino (gol su rigore di Paredes e rete di testa di Saelemaekers) e si piazza quinta, mentre la Lazio crolla in casa contro il Lecce, in gol con Coulibaly prima dell'intervallo, e spiana la strada alla Fiorentina, che batte 3-2 in rimonta l'Udinese, con Kean autore del gol che vale l'Europa al 37' della ripresa. I biancocelesti si ritrovano così fuori dalle coppe.