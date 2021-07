Aereo da Djakarta, la disgustosa scoperta ad alta quota: esce dalla toilette, cosa nascondeva sotto il burqa

26 luglio 2021 a

a

a

Sul volo Citilink da Djakarta a Ternate, un uomo indonesiano è riuscito a salire a bordo, nonostante avesse il Covid grazie a un "travestimento". Il passeggero, infatti, per eludere i controlli, rivela il Daily Mail come riportato da Dagospia, ha indossato il burqa della moglie con in tasca il suo documento di identità nonché il suo tampone negativo. In questo modo ha superato con successo i controlli di sicurezza ed è salito sull'aereo.

Ma mentre era a metà del viaggio una hostess ha notato che la donna entrata nella toilette del velivole era poi uscito un uomo. Appena l'aereo è atterrato a Ternane, la donna lo ha denunciato alle autorità, che lo hanno subito sottoposto a un test rapido per il Covid. Che, ovviamente, è risultato positivo.

Disastro sull'aereo Catania-Torino. "Guasto tecnico", poi la rivolta: perché è costretta a intervenire la polizia

Il capo operativo della task force Covid-19 di Ternate, Muhammad Arif Gani, ha dichiarato: "L'aeroporto ha immediatamente contattato la squadra della task force di gestione del Covid-19 della città di Ternate per evacuare l'uomo mentre indossava i dispositivi di protezione individuale e poi portarlo in ambulanza a casa sua per auto-isolarsi e dove sarà super controllato dagli stessi ufficiali della Task Force".

"Mai accaduto in 15 anni". Aereo Ryanair da Alicante a Liverpool, lo sconcerto della hostess: cos'è successo a questa passeggera a bordo | Guarda

Non solo. Una volta terminata la quarantena, il passeggero furbetto dovrà rispondere di quanto ha commesso davanti ai giudici. Intanto sono state rafforzate le misure di sicurezza in aeroporto. Come molti altri Paesi, l'Indonesia sta vivendo un momento drammatico, con una impennata dei contagi da Covid. Per molti dei casi più recenti si tratta della variante Delta.

Paura in volo, collisione sfiorata all'ultimo per l'errore del controllore: la manovra miracolosa del pilota eroe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.