Coronavirus, strage di bambini in Indonesia: l'ultima frontiera dell'orrore, perché inizia a uccidere i più piccoli

Centinaia di bambini indonesiani sono morti di Covid nelle ultime settimane, gran parte dei quali di età inferiore ai cinque anni. E' il tasso di mortalità infantile più alto del pianeta. Soltanto questo mese sono morti oltre 100 bambini a settimana. "I nostri numeri sono i più alti del mondo", ha detto al quotidiano newyorkese il dottor Aman Bhakti Pulungan, capo della società pediatrica indonesiana. «Perché non facciamo il meglio per i nostri bambini?». questi tragici numeri coincidono con l’arrivo della variante Delta, che ha colpito duramente tutto il Sudest asiatico, in particolare Thailandia, Malesia, Myanmar e Vietnam, dove i tassi di vaccinazione sono bassi e i Paesi molto popolati. Soltanto venerdì 23 luglio si sono avuti quasi 50 mila nuovi casi e 1.566 vittime.

"La variante Delta, come le altre, non è responsabile di una malattia più grave di per sé, ma essendo molto contagiosa aumenta la popolazione coinvolta e, per quanto minimi, i ricoveri ci sono anche tra minori. In una situazione poi dove le condizioni di salute sono precarie anche nei bambini e le corsie di ospedale affollate, anche i piccoli rischiano di più", scrive il Corriere della Sera citando il New York Times.

Il ministro della Salute Budi Gunadi Sadikin aveva promesso 400 mila test al giorno, ma la scorsa settimana sono stati soltanto appena 115 mila. Oltre il 30 per cento, però, era positivo. L’Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda un tasso di positività al di sotto del 5 per cento. Le vittime di età inferiore ai 18 anni sono oltre 80o: circa metà avevano meno di 5 anni. Secondo gli esperti sanitari interpellati, molte delle vittime avevano condizioni di salute pregresse, come malnutrizione, obesità o diabete. Gli ospedali sonosaturi e solo pochi istituti sono in grado di curare bambini malati di Covid. "Se i bambini si ammalano non abbiamo dove portarli", spiega un dottore indonesiano.

