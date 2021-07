Kate Middleton e William, quei messaggi in codice a Meghan e Harry: cosa c'è dietro il sorriso della Duchessa nelle foto

27 luglio 2021 a

La guerra fredda tra il principe William con Kate Middleton e il principe Harry con Meghan Markle continua. Dopo la famosa intervista dei Sussex a Oprah Winfrey, il clima in famiglia è tesissimo. Ora Duncan Larcorbe, esperto reale, in una intervista al Mirror ripresa dal sito Gossipetv, invita a fare attenzione su ciò che non viene dichiarato ma che viene esibito. Secondo Larcorbe ci sono diversi atteggiamenti tenuti dai Duchi di Cambridge che la dicono lunga sulla situazione tra i fratelli e soprattutto sono dei veri e propri messaggi alle offensive di Harry e Meghan.

Duncan ricorda il tweet che William ha scritto dopo la finale di Euro 2020. In rete sono piovuti insulti razzisti verso tre giocatori della nazional e William, nel suo cinguettio, si è detto “disgustato”, oltre a definire il comportamento di alcuni suoi connazionali “totalmente inaccettabile”. “Atteggiamento ripugnante. Deve finire ora e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero essere ritenuti responsabili”, ha scritto il principe.

L’esperto reale osserva che questi toni non sono nello stile del principe. "Quindi William si è sempre espresso contro il razzismo, ma mai in modo così potente e particolarmente rilevante. Lo ha fatto per rispondere indirettamente a Harry e Meghan”, ha spiegato Duncan. Insomma, il marito di Kate avrebbe voluto mostrare che quelle accuse sulla ‘pelle scura’ sono state mal indirizzate.

Eppoi. Harry ha parlato di sentirsi come "in prigione" quando stava a Buckingham Palace e secondo Larcombe, per questa ragione Kate si mostra continuamente e più di prima sempre sorridente. Una sorta di ostentata serenità e soddisfazione. “Siamo felici, siamo divertenti, non siamo intrappolati come hai detto che siamo”, sarebbe il suo ragionamento.

