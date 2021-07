Regno Unito, questo albero? "Non possiamo tagliarlo". Ma sta uccidendo una bimba di 6 anni: lo scandalo scuote il Paese

28 luglio 2021 a

Un albero vale più della vita di una bambina. È l’incredibile storia che arriva da Trowse-with-Newton, un villaggio ottocentesco che si trova in Inghilterra, a circa tre chilometri da Norwich. Questo luogo è famoso per un albero alto più di 17 metri che produce noci enormi: è l’orgoglio degli abitanti del posto, ma anche l’incubo di Chantal Beck. Quest’ultima è la madre di una bambina di soli 6 anni che soffre di una gravissima allergia che potrebbe causargli la morte secondo i medici.

Nell’estate del 2019 la bimba ha avuto uno choc anafilattico mentre giocava con la sorellina vicino all’albero: da allora è stato chiaro che le noci non deve nemmeno vederle, altrimenti rischia di morire. “Le noci cadono in terra, formano una specie di tappeto - ha spiegato la madre ai membri del Consiglio provinciale nel tentativo di convincerli ad effettuare una potatura di almeno cinque metri per salvare la bambina - si aprono, marciscono e questo è bastato per metterla in pericolo. In un attimo la sua gola, la sua lingua, perfino le orecchie erano gonfie, ha rischiato di morire”.

In molti però si sono opposti alla richiesta di tagliare l’albero: il Consiglio ha deciso che non è possibile perché una potatura di cinque metri ne metterebbe a rischio la sopravvivenza. In più l’albero si trova in una zona con vincoli paesaggistici e naturali: se la donna taglierà i rami da sé, finirà davanti a un giudice.

