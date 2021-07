Aerei, l'ordine di American Airlines ai piloti: "Risparmiare carburante". Ecco come fanno, rischi per i passeggeri?

30 luglio 2021 a

“Utilizzate tutte le strategie di risparmio di carburante disponibili fin dove possibile. Ogni litro di cherosene risparmiato è utile”. È questo il messaggio molto particolare che il responsabile delle operazioni di volo di American Airlines ha inoltrato ai suoi piloti. La compagnia teme infatti che possa verificarsi una carenza di cherosene negli Stati Uniti.

Tra l’afflusso di passeggeri negli aeroporti, la mancanza di camion e mezzi pesanti per il trasporto e la priorità data negli oleodotti alla benzina piuttosto che al carburante utilizzato per i voli, le riserve di cherosene sarebbero attualmente piuttosto basse. Stando a quanto riportato da Airlines of America, il problema potrebbe trascinarsi per tutta l’estate: American Airlines è la prima compagnia aerea che si è fatta sentire con i suoi piloti per mettere a punto alcune soluzioni.

Tra le principali richieste, quella di ridurre il numero dei passeggeri per trasportare maggiori quantità di cherosene verso le destinazioni dove ve n’è carenza. Inoltre ai piloti è stato richiesto di adottare alcune strategie per risparmiare carburante, come ad esempio il rullaggio con un solo motore acceso. L’obiettivo è evitare ripercussioni sui viaggiatori con cancellazioni di voli, intanto sono state contattate le autorità federali e gli addetti agli oleodotti per provare a stimare i tempi necessari alla risoluzione del problema.

