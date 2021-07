Boris Johnson litiga con l'ombrello? Al suo fianco il principe Carlo, il gesto "imperdonabile": primo ministro umiliato

29 luglio 2021 a

a

a

Una scena che genera ilarità nel sempre composto principe Carlo. Alla cerimonia di inaugurazione di un nuovo memoriale della polizia nella contea inglese dello Staffordshire, Boris Johnson litiga con un ombrello. Le telecamere infatti lo riprendono mentre tenta di riaprirlo, inutilmente, visto che l'ombrello si apre dall'altra parte mettendo il premier della Gran Bretagna in seria difficoltà.

Video su questo argomento Boris Johnson "sfida" la variante Delta: dal 19 luglio via mascherine e distanziamento in Gran Bretagna

Ed ecco che proprio in quel momento, a suo fianco e anche lui sotto il vento e la pioggia, il principe se la ride. Come lui, una volta sistemato l'ombrello, anche BoJo si lascia andare a una risata. Inutile dire il filmato ha fatto il giro dei social, diventando virale in men che non si dica. Tra il primo ministro e la Famiglia Reale ci sono sempre stati ottimi rapporti.

Sbagliano i rigori, scatta il linciaggio razzista contro i neri dell'Inghilterra: prima tutti in ginocchio, poi la vergogna

"La cosa migliore che posso dire è che ho sempre avuto la più alta ammirazione per la Regina e per il ruolo unificante che gioca nel nostro Paese e nel Commonwealth - aveva commentato Johnson interpellato sull'addio di Meghan Markle e Harry alla Corona -. Ho speso molto tempo a non commentare le questioni della Famiglia reale e non intendo cambiare oggi". Stesso silenzio anche sulle dichiarazioni della coppia che ha denunciato in mondovisione come la "Famiglia reale, regina a parte, sia razzista".

"4 ricoverati su 10 sono loro". Allarme-Gran Bretagna, i numeri sul vaccino che allarmano l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.