Orrore in aereo, si spoglia e palpeggia seno e sedere alla hostess. Poi pugni in faccia: lo legano con lo scotch, video-choc

05 agosto 2021 a

Immagini terrificanti. In tutti i sensi. Immagini ad alta quota, poiché arrivano da un aereo partito da Philadelphia verso Miami, siamo ovviamente negli Stati Uniti.

A bordo c'è un ragazzo, un 22enne dell'Ohio, totalmente fuori controllo, così come mostra il video. Urla, insulta, si dimena. Ma non è tutto: il giovane ha anche molestato hostess ed assistenti di volo. Prima il palpeggiamento del sedere di una ragazza, sedere che poi viene sfiorato nuovamente con un bicchiere.

Dunque lo squilibrato entra in bagno e ne esce a torso nudo, per poi palpeggiare il seno di un'altra assistente di volo. A quel punto è intervenuto uno stuart per cercare di contenerlo. Risultato? Come si vede nel video, lo stuart si becca un violentissimo pugno in faccia. A quel punto, resta soltanto una soluzione: immobilizzare il ragazzo, legandolo al sedile con numerosi giri di nastro adesivo.

