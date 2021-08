Variante Delta, "ho un impegno". Rimanda il vaccino, si contagia: la morte atroce di una madre di 25 anni

05 agosto 2021 a

Una madre di 25 anni, madre di tre bambini piccoli, è morta dopo aver contratto il coronavirus e la sua famiglia ha esortato i giovani a vaccinarsi contro il covid, mentre in Inghilterra di diffonde a macchia d'olio la variante Delta. Non ha lasciato indifferenti la vicenda di Danni Coombs, di Milton Keynes in Inghilterra, morta a luglio pochi giorni prima del suo 26esimo compleanno dopo aver contratto il covid.

La madre di tre bambini non aveva ancora ricevuto il vaccino perché era leggermente nervosa sulle possibili ripercussione del vaccino, ma anche perché era stata impegnata a prendersi cura dei suoi figli mentre suo marito andava a lavorare come elettricista. E ancora, aveva deciso di rimandare il siero per alcuni impegni di lavoro. La Coombs, appena ha contratto il virus, ha iniziato a soffrire. Poco dopo è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale a causa dei livelli di ossigeno sempre più bassi.

Nonostante il ricovero di Coombs in ospedale, la sua famiglia era ottimista sulla guarigione. La zia ha dichiarato: "Hanno detto che era meglio ricoverarla per far riposare il suo corpo per un po'. Nessuno, nemmeno i medici, pensava sarebbe successo il peggio". La famiglia di Coombs ha voluto sensibilizzare il più possibile l'opinione dei giovani. Se fosse stata vaccinata non sarebbe morta. I familiari si sono dichiarati arrabbiati perché Danni aveva problemi di salute e il ministero della Salute le avrebbe dovuto dare la possibilità di farlo prima. "Siamo arrabbiati per il fatto che non sia stata inserita nell'elenco dei vulnerabili a causa del suo problema immunitario e sia stata chiamata per ottenere le vaccinazioni prima". La famiglia di Coombs ora spera che la sua morte possa essere usata per diffondere il messaggio ai giovani. "Il messaggio che Danni vorrebbe è trasmettere, forte e chiaro, è che le persone non dovrebbero ritardare le vaccinazioni come ha fatto lei".

