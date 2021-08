Vaccino, "contiene alluminio". Rifiuta il siero, morte atroce a 56 anni (senza malattie pregresse). E la famiglia...

06 agosto 2021 a

Secondo lui, no-vax convinto, il vaccino conterrebbe grandi quantità di alluminio. E per questo lo rifiutava e combatteva in tutti i modi. Ma ora, David Parker, 56 anni, è morto. Si è spento al Darlington Memorial Hospital nella contea di Durham (Gran Bretagna) nonostante non avesse condizioni di salute pregresse. Ucciso dal coronavirus dopo aver deriso e insultato per mesi le persone che al contrario avevano ricevuto il vaccino che lui definiva "sperimentale, perché è una cospirazione delle big pharma".

Dopo il suo decesso, la sua famiglia sta facendo campagna pro-vaccino, esortando tutti a farlo. Un amico di Parker, Steve Wignall, 59 anni, ha affermato al The Sun: "La sua famiglia è devastata, erano molto uniti e si amavano teneramente. Ma nonostante la loro terribile perdita, vorrebbero che si sapesse che stanno incoraggiando tutti a farsi vaccinare perché non vogliono che gli altri soffrano come loro", rimarca.

Pochi giorni prima di morire, su Facebook David Parker aveva condiviso l'immagine di una protesta contro lockdown e restrizioni a Londra, rilanciandola con una emoji che batte le mani. E ancora, un meme che derideva le persone che pubblicavano le foto della tessera vaccinale. E ancora, l'immagine di un uomo con un cappello di carta argentata, e sopra la scritta: "Quando ti rendi conto che il tuo cappello di stagnola ha meno alluminio di un vaccino".

