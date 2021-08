Variante Delta, l'ondata travolge gli Stati Uniti: contagi e morti, le cifre che spaventano il mondo

09 agosto 2021 a

La variante Delta fa risprofondare gli Stati Uniti nel dramma-coronavirus. Come spiega il Corriere della Sera, "il contagio corre lungo una specie di corridoio a forma di elle, da Nord a Sud, all’altezza del fiume Mississippi, l’antica frontiera degli Stati Uniti. I casi stanno aumentando in modo tumultuoso scendendo dal Missouri all’Arkansas, fino alla Louisiana. Da lì il flusso devia verso oriente, seguendo la costa: lo Stato del Mississippi, l’Alabama e, soprattutto, la Florida, epicentro della quarta ondata". Insomma, tutti gli Usa coinvolti da una nuova, potentissima ondata.

A parlare sono le cifre: venerdì 6 agosto, giusto per intendersi, i casi hanno superato la soglia traumatica di 100 mila al giorno in media (106.723), in salita del 113% rispetto alla media delle due settimane scorse. Inquietante anche il dato dei ricoverati: 56.487, più 87 per cento. Dunque i morti: soltanto venerdì sono stati 497, in crescita dell'88 per cento. Dall’inizio della pandemia le vittime sono state 616.257.

Secondo Joe Biden, gli Stati Uniti si trovano a fronteggiare "la pandemia dei non vaccinati". Infatti, per gli immunizzati, il rischio-morte derivante dalla variante Delta è di fatto inesistente. Come detto, il nuovo epicentro della pandemia a stelle e strisce è la Florida, dove i vaccinati sono il 49%, in linea con la media nazionale che è al 50 per cento. Il punto però è che il governatore locale, Ron DeSantis, repubblicano, ha tolto ogni tipo di limitazione. E il tutto si è tradotto in questa impressionante raffica di contagi.

