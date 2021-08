Meghan Markle e Kate Middleton, il primo rovinoso faccia a faccia: il matrimonio vip rischia di finire in disgrazia

12 agosto 2021 a

Anche un matrimonio è motivo di tensione tra Meghan Markle e la famiglia reale. Più precisamente in questo caso il problema è con la cognata Kate Middleton, con la quale non si trova faccia a faccia ormai da mesi, non essendo più tornata in Inghilterra dopo essersi sistemata con il principe Harry in California. Prossimamente, però, le due potrebbero essere costrette a incontrarsi perché sono state invitate entrambe al matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham.

La famosissima coppia è stata presente sia al matrimonio di Meghan che a quello di Kate: i siti specializzati parlano di una Victoria molto preoccupata all’idea di invitare le due cognate, dato che tra loro i rapporti sono ormai deteriorati, però non si poteva fare diversamente per una questione di immagine. “Victoria è preoccupata anche perché invitando entrambe le coppie al matrimonio tutte le attenzioni saranno dedicate a loro, piuttosto che al figlio e alla sua futura moglie”, ha confidato una fonte vicina ai Beckham.

Preoccupazioni che sono più che legittime, dato che è inevitabile che la notizia sia il faccia a faccia tra le due coppie reali. Allo stesso tempo, però, Victoria sa bene che non era possibile fare diversamente: “Chiunque non inviti, lo riterrà uno smacco e lei e David vorrebbero mantenere buoni rapporti con entrambe le coppie”.

