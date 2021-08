Jeffrey Epstein "non si è suicidato. Lo scoop della donna che lo ha incastrato: collo spezzato (e non solo), i potenti che tremano

12 agosto 2021 a

Sono ancora molti i dubbi sulla morte di Jeffrey Epstein, il consulente finanziario milionario accusato di violenza sessuale nei confronti di decine di ragazzine. A due anni da quello che è stato definito come suicidio nel carcere di Manhattan, una reporter solleva degli interrogativi cui è difficile trovare risposta. In passato, per diverso tempo, il milionario era riuscito a sfuggire alla giustizia. Poi a 66 anni fu arrestato con l’accusa di traffico sessuale di minorenni, grazie all’inchiesta di Julie K. Brown del Miami Herald, che aveva identificato 80 sue vittime. E adesso è proprio la Brown, nel suo libro appena pubblicato "Perversion of Justice", che racconta la vicenda ed elenca tutti i pezzi del puzzle che ancora mancano.

"Le autorità non hanno mai reso pubbliche le prove che dicono di avere", ha spiegato la reporter in un'intervista al Corriere della Sera. La Brown, che ha intitolato un capitolo del suo libro "Epstein non si è suicidato", ha elencato tutti i suoi sospetti sul caso: "Il cadavere è stato rimosso subito, anche se tutti sanno che non va alterata la scena del crimine, di cui peraltro non sono state scattate foto. Né è chiaro che fine abbiano fatto le riprese delle telecamere di sorveglianza. Era in cella con uno spacciatore che proprio quella notte fu inspiegabilmente trasferito. I due guardiani che dovevano monitorarlo si sarebbero addormentati, contemporaneamente. Non c’era alcun biglietto d’addio".

Non tornerebbe nemmeno il fatto che Epstein avesse diverse ossa del collo rotte, come scritto dal Washington Post: una conseguenza più tipica nei casi di strangolamento che in quelli di impiccagione. "Mi è difficile credere che uno come lui che aveva vissuto sempre al di sopra della legge abbia mollato così facilmente. Era già impegnato a manipolare il sistema carcerario; assumeva nuovi avvocati; pagava gli altri detenuti", ha detto la Brown.

