Principe Andrea, le accuse di stupro travolgono la Royal Family: Carlo lo vuole sfrattare, crisi senza precedenti

Le accuse di molestie sessuali contro il principe Andrea stanno creando non poco scompiglio a corte. L'erede al trono Carlo vorrebbe addirittura sfrattare il fratello, insieme alla sua ex moglie Sarah Ferguson, dal lussuoso Royal Lodge in cui abitano nel parco di Windsor, a poche centinaia di metri dal castello della Regina. La storica residenza reale, nella quale Andrea e Sarah vivono da separati, non sarebbe più idonea ad ospitare un principe coinvolto in inchieste giudiziarie parecchio pesanti. Andrea, infatti, è stato denunciato qualche giorno fa per stupro da Virginia Giuffre al tribunale di New York.

Per il primogenito della Regina Elisabetta - come riporta La Stampa - sarebbe meglio far mantenere ad Andrea un profilo più basso e di conseguenza una casa un po’ più modesta. Anche perché la lussuosa residenza attuale è pagata anche con soldi pubblici. Ad indispettire Carlo, secondo il Daily Express, sarebbe anche la presenza costante in quella casa di Sarah Ferguson, che ha divorziato dal marito nel 1996.

In ogni caso, per Andrea adesso non si mette affatto bene: sia l’erede al trono, al quale Elisabetta ha ora affidato la gestione della famiglia, sia suo figlio William non avrebbero una buona opinione di lui per via della sua amicizia con Jeffrey Epstein, il pedofilo morto suicida in carcere a New York che gli fece conoscere Virginia Giuffre quando lei era ancora minorenne.

