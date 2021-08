Charlene di Monaco, "intervento finito": dopo ore di anestesia totale, com'è ridotta la principessa

14 agosto 2021 a

"L’intervento è andato bene, la principessa riposa adesso mentre (con i bambini) pensiamo a lei con tanta tenerezza": Alberto Di Monaco rompe il silenzio per dare aggiornamenti sulle condizioni della moglie Charlene, operata per la terza volta nel giro di tre mesi. L'intervento, come annunciato ieri in una nota ufficiale, richiedeva quattro ore in anestesia totale. Ed era tanta la preoccupazione per la principessa.

Lo stesso Alberto, tra l'altro, era apparso visibilmente preoccupato e angosciato giorni fa durante un incontro con il pubblico nella calura agostana della Costa Azzurra. Quello cui è stata sottoposta Charlene, che da mesi è in Sudafrica, è solo l’ultimo di una serie di interventi. Il tutto a causa di una brutta infezione contratta mentre si trovava nella sua terra d’origine per il progetto di salvaguardia dei rinoceronti che sta portando avanti.

Quest'anno, insomma, la coppia trascorrerà le vacanze estive in modo del tutto diverso. Niente Corsica, l’isola dove di solito amano rifugiarsi per riposare. E dove, dalla nascita dei gemelli, Alberto ha vissuto i momenti estivi più privati, in famiglia. Tutti trascorreranno il mese di agosto al fianco di mamma Charlène, che hanno raggiunto in Sudafrica (come già fecero a giugno) durante le prime operazioni con varie complicazioni.

