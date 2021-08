Aerei, Lufthansa dirotta i voli. Inferno nei cieli: cosa cambia negli aeroporti

16 agosto 2021 a

Lufthansa "sta dirottando i propri voli per evitare lo spazio aereo afghano fino a nuovo avviso". Lo fa sapere in una nota diffusa via email un portavoce della compagnia aerea tedesca. "Di conseguenza - aggiunge il portavoce -, il tempo di volo per l'India e altre destinazioni sarà esteso fino a un'ora". Insomma, cambieranno i tempi di percorrenza degli aerei e la scaletta degli arrivi e delle partenze negli aeroporti.

In questo scenario, Lufthansa sta anche "esaminando come poter aiutare il governo tedesco a evacuare i cittadini e gli operatori locali dall'Afghanistan nell'immediato futuro", ha fatto sapere la compagnia.

Anche Swiss non volerà più nei cieli afghani per il momento: la compagnia aerea svizzera, a causa della situazione tesa nel Paese, ha annunciato questa mattina 16 agosto che aggirerà lo spazio aereo per motivi di sicurezza. La misura è legata all'attuale "situazione politica dinamica", ha riferito Swiss all'agenzia Keystone - Ats.

Intanto, all'aeroporto di Kabul sarebbero morte almeno cinque persone secondo quanto dicono testimoni oculari citati da alcuni media, fra cui il britannico Independent, che dicono che i cadaveri sono stati portati via. Un'altra persona ha precisato che non è ancora chiaro se le vittime siano state colpite da colpi di arma da fuoco o siano rimaste intrappolate nella calca in fuga. Sempre l'Independent mostra un video girato da un cellulare che mostra la folla che fugge in preda al panico al suono degli spari, fra cui una raffica di mitragliatrice, presumibilmente sparati in aria dai militari Usa, che hanno preso il controllo dello scalo.

I talebani hanno conquistato questa mattina 16 agosto l'aeroporto di Kandahar dopo avere assediato per tre giorni migliaia di forze speciali afgane che si sono consegnate oggi.

