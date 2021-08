William e Harry, pioggia di sterline. Quanto intascano per l'intervista-vergogna di Lady Diana

16 agosto 2021 a

La Bbc pagherà un risarcimento milionario per l'intervista-scandalo realizzata nel 1995 dal giornalista Martin Bashir a Lady Diana. Si tratta del colloquio ingannevole nel quale la mamma di Harry e William fu costretta a ufficializzare la presenza di Camilla nel matrimonio con il principe Carlo. Dopo quasi 20 anni l’emittente ha chiesto scusa alla famiglia di Diana ammettendo le proprie responsabilità.

Oggi, in seguito alle indagini condotte dal giudice Lord Dyson, si è detto che la Bbc “non è stata all'altezza degli elevati standard di integrità e trasparenza che sono il suo segno distintivo”. E così l'emittente sborserà 1,5 milioni di dollari come risarcimento per l'intervista ingannevole condotta da Bashir. Buona parte dei soldi, comunque, rappresenta il profitto dell'intervista, ripresa di continuo nel corso degli anni.

Si tratta di una vittoria storica per i fratelli William e Harry, ma anche per Earl Spencer, fratello di Lady Diana. Il risarcimento danni, infatti, è stellare, nonostante il ritardo col quale è stato riconosciuto: cosa decideranno di fare? Pare che la Bbc pagherà questa ingente somma devolvendola in beneficenza a un ente scelto proprio dalla Famiglia reale. Con tutta probabilità, sarà Earl Spencer a occuparsi di scegliere un ente grazie a cui onorare la memoria di Diana.

