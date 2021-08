Afghanistan, atterraggio d'emergenza dell'aereo americano: "Non riuscivamo a far rientrare le ruote", c'era un cadavere

17 agosto 2021 a

a

a

Hanno fatto il giro del mondo le immagini terrificanti di migliaia di afghani che corrono sulla pista dell’aeroporto di Kabul, cercando di salire su uno dei voli militari per lasciare l’Afghanistan riconquistata dai talebani. In particolare è stato accolto con sgomento il video di alcune persone che, dopo essersi aggrappate all’aereo, precipitano nel vuoto una volta in volo: restituisce perfettamente la disperazione della società civile, che preferisce andare incontro a una morte orribile piuttosto che essere governati dai talebani.

"Sono seduta qui ad aspettare i talebani". Il dramma della 27enne sindaca afghana: sa già la sua fine, come la uccideranno

Secondo quanto riferisce il Washington Post, un corpo è stato ritrovato nel vano ruote di un C17, un aereo cargo dell’Us Air Force. Subito dopo il decollo da Kabul, i piloti avevano segnalato la necessità di fare un atterraggio di emergenza perché non riuscivano a far rientrare le ruote. Una volta effettuato l’atterraggio, è stata fatta la scoperta a dir poco macabra: non è chiaro se l’aereo in cui è stato rinvenuto il cadavere è quello da cui sono cadute due persone nel vuoto subito dopo il decollo.

"Saremo schiave sessuali, c'è già la lista di quelle dagli 8 anni". Il grido di disperazione delle afghane

Quel video choc è stato definito credibile da fonti militari citate dal Washington Post: c’erano almeno due persone aggrappate all’aereo militare americano e sarebbero precipitate a terra da centinaia di metri d’altezza subito dopo il decollo dall’aeroporto di Kabul.

La giornalista afghana che sfida i talebani: come si presenta alla conduzione del telegiornale | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.