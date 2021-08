Afghanistan, la sindaca 27enne: "Mi uccideranno, sono seduta ad aspettarli", abbandonata contro i talebani

17 agosto 2021 a

a

a

La società civile dell’Afghanistan teme di essere in grave pericolo da quando i talebani hanno preso la capitale Kabul e più in generale il potere sull’intero Paese. In particolare le donne sono convinte di ripiombare in un inferno senza diritti: il New York Times ha pubblicato la struggente testimonianza di Zarifa Ghafari, che con i suoi 27 anni è la sindaca più giovane dell’Afghanistan.

"Saremo schiave sessuali, c'è già la lista di quelle dagli 8 anni". Il grido di disperazione delle afghane

Conosciuta per essere da sempre in prima linea per il rispetto dei diritti delle donne, Ghafari è convinta che il peggio sta per arrivare: “Verranno per le persone come me, mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino. Non c’è nessuno che aiuti me o la mia famiglia. Sto solo seduta con loro e mio marito. Non posso lasciare la mia famiglia. E comunque, dove andrei?”. La 27enne è stata nominata a capo della città di Maidan Shar nell’estate nel 2018 dal presidente Ashraf Ghani, che adesso è scappato per mettersi in salvo dai talebani.

La giornalista afghana che sfida i talebani: come si presenta alla conduzione del telegiornale | Guarda

“Sono distrutta - ha dichiarato Ghafari - non so su chi fare affidamento. Ma non mi fermerò ora, anche se verranno di nuovo a cercarmi. Non ho più paura di morire”. Nel frattempo i talebani stanno provando a rassicurare la popolazione, annunciando un’amnistia generale per i funzionari statali: “L’Emirato islamico non vuole che le donne siano vittime, ma anzi dovrebbero avere ruoli nella struttura di governo, ma in accordo con la Sharia”.

"Me la faranno pagare, tiratemi fuori". Sapete chi è questo ragazzo? Orrore talebano: perché vogliono morto "l'amico degli italiani"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.