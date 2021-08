Sidney, choc al supermercato: "A 20 centimetri dalla mia faccia". Cosa spunta dallo scaffale: orrore e disgusto

18 agosto 2021 a

Choc al supermercato. A Sydney, in Australia, la 25enne Helaina Alati ha trovato un serpente, un pitone diamante per la precisione, lungo tre metri, su uno scaffale nel reparto delle spezie. Un "incontro" del tutto inaspettato, nonostante il supermercato in questione, il Woolworths, si trovi ai margini di un'ampia distesa di boscaglia alla periferia nord-ovest della città. Era altamente improbabile imbattersi in un rettile di quella portata.

La giovane donna che ha avuto questo spaventoso faccia a faccia, però, è - fortunatamente - una soccorritrice della fauna selvatica. Dunque conosce bene i serpenti: "Ho girato la testa e lui era a circa 20 cm dalla mia faccia, guardandomi dritto negli occhi", ha raccontato alla Bbc. Il pitone ha fatto un doppio giro, ma Helaina ha detto di essere rimasta calma perché, riconoscendo la specie, ha capito subito che non fosse velenoso anche in base al movimento della lingua.

"Mi ha guardato dritto negli occhi per tutto il tempo, quasi come se stesse dicendo: 'Puoi portarmi fuori per favore?'", ha spiegato la Alati che, dopo aver filmato il serpente, ha allertato il personale e li ha aiutati a tirarlo fuori. Dopo aver recuperato una borsa di serpente, è tornata in negozio e, toccandogli semplicemente la coda, lo fatto strisciare dentro". Poi lo ha rilasciato lontano dalle case nella boscaglia. "In un certo senso i serpenti gravitano intorno a me, come se forse percepissero che sono il tipo di persona che si prende cura e protegge gli animali - ha raccontato la donna, che ha già salvato decine di serpenti in precedenza -. È probabile che il pitone sia rimasto in agguato sullo scaffale mentre dozzine di persone passavano e prendevano le spezie".

