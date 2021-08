Afghanistan, generale Tricarico: "I talebani sono macellai. Diamoci una svegliata, come vanno fermati"

19 agosto 2021 a

Leonardo Tricarico è stato capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Intervistato dal Tempo, non le ha certo mandate a dire su quanto accaduto in Afghanistan, con il paese che è tonato nelle mani dei talebani prima ancora che gli Stati Uniti potessero lasciarlo del tutto. Quale dovrebbe essere la prima mossa della comunità internazionale in Afghanistan? A riguardo il generale ha le idee chiare: “Bisogna mettere a punto una strategia che possa imporre ai talebani dei comportamenti che tengano presente le conquiste che noi abbiamo fatto in Afghanistan in questi venti anni”.

In sostanza secondo il generale Tricarico è necessario capire come evitare che i talebani facciano ripiombare il paese nel Medio Evo, e l’Italia deve essere tra le protagonista di questo processo. “Oggi è il momento di convocare il G20 di cui l’Italia è presidente di turno - ha dichiarato l’ex capo di Stato Maggiore - se la riunione la convoca Mario Draghi non è certo come se la convocasse Giuseppe Conte, Matteo Renzi o Paolo Gentiloni. Il che vuol dire che va sfruttato questo momento della nostra presidenza”.

In che modo? “Prendendo noi l’iniziativa - ha dichiarato il generale Tricarico al Tempo - attraverso un documento da approvare, tenendo conto della sensibilità di tutti, scatenando poi gli sherpa in modo tale da poterlo negoziare dietro le quinte e quindi farlo approvare per fermare questi ‘macellai’”.

