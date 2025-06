Iran, allarme del generale Tricarico: "Cosa rischia l'Italia dopo l'attacco"

"L'attacco da un punto di vista strategico militare era Inevitabile. Era nel piano di Israele da anni. Quali sono gli obiettivi strategici di Israele? Interrompere la preparazione dell'armamento nucleare dell'Iran e distruggere la capacità di Teheran di usarlo contro Israele. L'Italia deve stare attenta al rischio terrorismo che è un rischio concreto. Quello di matrice sciita però, che l'Iran potrebbe attivare, non è ancora così organizzato come quello sunnita".

A lanciare l'allarme, in un'intervista a Il Giornale è Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, consigliere di D'Alema e di Berlusconi. Su questi rischi, il generale ha un'idea molto chiara e cita alcuni precedenti: "Anche rispetto a questo non credo possa esserci un divampare generalizzato di attacchi terroristici, come quelli che subirono la Francia, il Belgio e la Germania negli anni passati".