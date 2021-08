Uomo massacrato a colpi di accetta al bancomat, scena terrificante: sfregiato senza motivo, come lo hanno ridotto

20 agosto 2021 a

Una aggressione brutale, talmente violenta da sembrare immotivata. Un uomo di 50 anni, Miguel Solorzana, è finito in ospedale in condizioni gravi a New York dopo essere stato preso a colpi di accetta da un energumeno mentre stava prelevando del denaro da un bancomat. L'aggressore, dopo averlo letteralmente massacrato con ferocia inaudita, ha rubato i soldi e poi demolito tutti i totem della banca, prima di andarsene con passo tranquillo. Una dinamica che sembra più quella di un folle che di un "semplice" rapinatore.





Massacrato a colpi di accetta: guarda il video pubblicato dal Daily Mail



Come riporta il Daily Mail, che pubblica le sconvolgenti immagini riprese dalla telecamera a circuito chiuso della banca, tutto è avvenuto domenica scorsa alle 17.30. Solorzana è al bancomat della Chase Bank, ignaro che alle sue spalle si aggiri un uomo di colore dalla corporatura robusta e dal fare minaccioso. Ha già in mano un'ascia, sono solo loro due anche se dalla porta a vetri si intravedono molti passanti. A un certo punto l'aggressore inizia a colpire alle spalle il 50enne, che si volta stranito e tenta di difendersi come può, a mani nude.



L'accetta lo colpisce ovunque, alla gamba, al corpo e poi sul viso. Il rapinatore colpisce con sadica precisione, lo sfregia, il sangue imbratta la vittima che stremata crolla a terra. Soccorso da chi ha intravisto la scena, Solorzana è stato ricoverato al Bellevue Hospital in condizioni stabili: sono stati necessari due interventi chirurgici. "Il ragazzo che è stato colpito alla testa stava urlando - ha raccontato un testimone al New York Post -. È pazzesco. La gente gridava e abbiamo visto il ragazzo sdraiato con molto sangue". "Tutta la famiglia è in Messico - ha sottolineato un amico della vittima -. Non gli ho chiesto cosa fosse successo, volevo solo assicurarmi che stesse bene".

