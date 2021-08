Febbre del Nilo, morta una donna contagiata da una zanzara: quali sintomi aveva

21 agosto 2021 a

a

a

Una donna di 73 anni è morta in Spagna a causa della cosiddetta "febbre del Nilo". Di cosa si tratta? E' un'infezione provocata da un virus presente negli uccelli, che può essere trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zanzare infette. Al momento, purtroppo, non esiste una terapia specifica contro questa malattia, che può colpire anche i cavalli. La "febbre del Nilo" risulta parecchio pericolosa, in alcuni casi fatale, soprattutto per i soggetti anziani o immunodepressi.

Zampirone contro le zanzare, "gravi rischi per la salute": come non dovete mai usarlo

Come fare a riconoscerla? I sintomi dell'infezione sono simili a quelli influenzali: febbre, mal di testa, dolori muscolari. A cui si aggiungono però anche quelli più gravi, come difficoltà respiratorie, tremori, meningite ed encefalite. Stando ai dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità, circa l'80% delle persone infette è generalmente asintomatica, mentre il restante 20% manifesta un peggioramento delle proprie condizioni di salute.

Meteo, sarà caos variante delta? "Cosa ci aspetta nei prossimi giorni", l'Italia rischia

Il decesso della 73enne spagnola rappresenta il primo caso di morte per questa malattia nel 2021 in Spagna. A dare la tragica notizia sono state l'agenzia di stampa Efe e il quotidiano Abc, che hanno citato fonti vicine alla famiglia della vittima. Le autorità sanitarie dell'Andalusia, inoltre, hanno spiegato che la donna deceduta aveva patologie pregresse gravi. Non è la prima volta comunque che si sente parlare di questa infezione in Spagna: è presente soprattutto in alcune regioni del centro-sud, in particolare in Andalusia. E la maggiore incidenza di solito si registra tra fine agosto e inizio settembre. I casi riportati quest'anno sono tre.

"Non fate sesso con i vaccinati". Tesi sconvolgente all'ombra della Variante Delta: "Ne va del futuro dell'umanità"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.