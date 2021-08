Afghanistan, armi, bombe ed elicotteri Usa nelle mani dei talebani. Fuga di notizie: "Potrebbero vendere tutto ai cinesi"

21 agosto 2021 a

a

a

Veicoli da guerra, fucili automatici di ultima generazione, radio, elicotteri da attacco, droni militari: un arsenale immenso quello che i militari statunitensi hanno lasciato in Afghanistan durante il frettoloso e male organizzato ritiro dal territorio dopo l'ingresso dei talebani a Kabul. Si tratta di materiale spedito da Washington nel corso di questi lunghi 20 anni di guerra e destinati sia ai soldati Usa che ai loro alleati dell’ex esercito afghano.

Video su questo argomento "Non ci aspettavamo questo successo". Il disastro di Biden spiazza anche Baradar, il capo dei talebani

Il problema è che a usare quelle attrezzature, adesso, non sono né gli americani né gli afgani, ma i talebani. Che, in un video pubblicato dal sito The Sun, si mostrano in divise mimetiche di ultima generazione mentre imbracciano fucili americani M4 e indossano elmetti delle forze speciali. Il rischio maggiore, come sottolinea La Stampa, è che questo arsenale potrebbe essere usato per rafforzare i talebani. E non solo, potrebbe anche rappresentare l'occasione per rivendere la tecnologia Usa a rivali come la Cina.

Video su questo argomento Lacrime a Fiumicino: così la Polizia italiana accoglie i bimbi in fuga dai talebani

Per capire la reale portata del problema basta guardare i numeri. Secondo i dati ufficiali del governo, Washington ha speso 88 miliardi di dollari per addestrare ed equipaggiare l’esercito afghano. In particolare, tra il 2002 e il 2017 ha fornito armi ed equipaggiamenti a Kabul per 28 miliardi, più di un’intera finanziaria dello stato italiano. Nello specifico, scrive La Stampa, si tratterebbe di 75.898 veicoli da guerra; 599.690 armi, fra cui fucili automatici di ultima generazione; 162.643 strumenti per le comunicazioni, tipo radio; 208 velivoli, tra cui UH-60 Black Hawks, diversi elicotteri da attacco, e droni militari ScanEagle. Cui si aggiungono 7.035 mitragliatrici, 4.402 veicoli Humvees, 20.040 granate, 2.520 bombe e 1.394 lanciagranate. Il tutto fornito da Washington tra il 2017 e il 2019. Dagli Usa, intanto, fanno sapere che il Pentagono avrebbe la capacità di distruggere questi materiali, e ci starebbe pensando. Il rischio, però, è che bombardando i depositi si uccidano anche i talebani che ora li controllano, creando così le condizioni per rappresaglie.

"Non aspettiamo". E costruiscono il muro: l'onda dei migranti alle porte dell'Italia, allarme drammatico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.