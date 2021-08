Principe Harry, dove l'hanno beccato dopo la conferenza sul clima. Una figuraccia tragica: massacrato

21 agosto 2021 a

Harry finisce di nuovo nella bufera. Il nipote della Regina Elisabetta, sempre molto sensibile - almeno a parole - alle tematiche ambientali, ha viaggiato sul jet privato di un suo amico milionario per giocare una partita di polo ad Aspen, in Colorado. Il 36enne, marito di Meghan Markle, è salito a bordo dell’aereo da 20 posti che vale 45 milioni di sterline solo pochi mesi dopo aver tenuto una conferenza sui rischi del cambiamento climatico.

In molti lo hanno accusato di essere ipocrita, visto che dopo essersi mostrato vicino ai problemi legati all'ambiente, ha deciso comunque di ricorrere a un mezzo altamente inquinante per raggiungere il Colorado. Il suo volo, durato due ore, avrebbe potuto emettere fino a dieci tonnellate di CO2. Dopo la partita, il ritorno a Santa Barbara. Lì, subito dopo l'atterraggio, è stato portato in macchina alla sua villa di Montecito.

I tabloid, nel frattempo, hanno ricordato che solo tre mesi fa il duca di Sussex aveva definito il cambiamento climatico uno dei "problemi più urgenti che stiamo affrontando". Poi si era anche rivolto alle aziende britanniche, chiedendo loro di collaborare in maniera attiva, visto che il pianeta è "fatto per autodistruggersi". Harry, inoltre, non sarebbe nuovo a questo tipo di situazioni: aveva attirato numerose critiche dopo aver compiuto quattro voli in jet privato in 11 giorni, incluso un vertice sul cambiamento climatico in Sicilia.

